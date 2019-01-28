Министерство: В прошлом году были арестованы 46 человек, избежавших исполнения наказания

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Примерно половина заключенных, зарегистрированных в местных структурах пробации, - 10 182 - в прошлом году были сняты с регистрации в связи с завершением срока наказания, полным исполнением назначенного наказания или на других установленных законом основаниях.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства юстиции, об этом сказали на расширенном совещании, посвященном обсуждению решений судебных и других органов в 2018 году, в том числе исполнению решений, не связанных с лишением свободы, следствию по преступлениям против правосудия и др. и предстоящим задачам.

Было отмечено, что наказание 527 заключенных, избежавших исполнения наказания, было заменено на другие виды наказания, в том числе наказание 46 человек заменено на лишение свободы.