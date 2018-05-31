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    В 16-этажном здании в Сабунчи произошел пожар - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

    © Report/ Ehtiram Jabi

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ По информации Report, 16-этажное здание, где начался пожар, построено ЖСК "Qaraxan".

    Как сообщили Report в МЧС, пожар в многоэтажном здании на улице Явера Алиева Сабунчинского района Баку потушен.

    Причины возгорания расследуются.

    *** 14:08

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ На улице Явера Алиева в Сабунчинском районе Баку горит многоэтажное здание. 

    Как сообщили Report в МЧС, на месте происшествия находятся силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска. 

    Будет предоставлена дополнительная информация. 

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