В 16-этажном здании в Сабунчи произошел пожар - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

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Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ По информации Report, 16-этажное здание, где начался пожар, построено ЖСК "Qaraxan".

Как сообщили Report в МЧС, пожар в многоэтажном здании на улице Явера Алиева Сабунчинского района Баку потушен.

Причины возгорания расследуются.

*** 14:08

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ На улице Явера Алиева в Сабунчинском районе Баку горит многоэтажное здание.

Как сообщили Report в МЧС, на месте происшествия находятся силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска.

Будет предоставлена дополнительная информация.