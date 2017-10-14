Ужесточено наказание братьям, обвиненным в убийстве родственника на Абшероне

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ В Сумгайытском апелляционном суде завершилось судебное заседание по апелляционной жалобе на приговор Вугара и Зульфугара Юсифовых, обвиненных в убийстве Васифа Мамедова и нанесении ножевого ранение его брату Асифу Мамедову.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Назима Мовсумова был зачитан приговор.

Решением суда апелляционная жалоба юридического наследника и его представителя была частично удовлетворена, апелляционная жалоба защитника обвиняемых отклонена. Решение суда первой инстанции изменено.

Срок лишения свободы каждого из братьев на 12 лет заменен на 18 лет тюремного заключения.

Отметим, что инцидент произошел 24 июня 2014 года в поселке Новханы Абшеронского района. Спор на почве долга между Мамедовами и Юсифовами - они являются родственниками - завершился убийством.

25-летнему жителю поселка Вугару Исмаил оглу Юсифову поступали неоднократные угрозы от должников Асифа и Васифа Мамедовых. Спор между сторонами перерос в драку, Вугар ранил близких родственников ножом. Пострадавшие были доставлены в больницу скорой неотложной помощи Сумгайыта, врачи не смогли спасти жизнь В.Мамедова.

Во время следствия в Абшеронском районном отделении полиции было установлено, что на месте происшествия был и брат В.Юсифова З.Юсифов.

Братья Вугар и Зульфугар Юсифовы были обвинены по статья 120.1 (умышленное убийство, то есть умышленное лишение жизни другого человека), 29, 120.1 (попытка умышленного убийства) и 221.3 (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).