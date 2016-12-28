В Сальяне на месте захоронения убитого человека построена баня - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Сальян. 28 декабря. REPORT.AZ/ Установлена личность неизвестного мужского трупа, найденного в Сальяне.

Как сообщает региональное бюро Report, тело обнаружено на дворовом участке, принадлежащем брату бывшего заместителя председателя муниципалитета города Сальян Рафига Джавадова - Ровшану Джавадову.

Было установлено, что тело принадлежит 26-летнему Гасымову Эльчину Миргалям оглу, который пропал 14 лет назад. Он был убит и закопан на указанном участке. На месте захоронения тела построена баня.

По словам местных жителей, владелец участка Ровшан Джавадов примерно год назад внезапно переехал в Германию и в настоящее время живет там.

Супруга Ровшана Джавадова Назенин Джавадова доставлена в Сальянский районный отдел полиции.

На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов.

Отметим, что Джавадова Назенин Сахиб гызы ранее была членом окружной избирательной комиссии Сальянского избирательного округа №59.