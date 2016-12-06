Уволены два заместителя начальника Бардинского районного отдела полиции

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ В Бардинском районном отделе полиции произошли кадровые изменения.

Как сообщает карабахское бюро Report, заместитель начальника по оперативным делам Натиг Гусейнов уволен и отправлен на пенсию.

Помимо этого, заместитель начальника по кадрам Рамиз Аббасов и начальник отдела уголовного розыска Магеррам Мамедов освобождены от занимаемых должностей.

Начальник следственного отделения РОП, майор полиции Заур Насиров назначен на должность замначальника по оперативным делам, майор полиции Хазарского районного управления полиции Байрам Мирзоев - на должность начальника уголовного розыска Бардинского РОП.

Напомним, что в сентябре этого года приказом министра внутренних дел Рамиля Усубова Ильгар Мамедов был назначен начальником Бардинского РОП.