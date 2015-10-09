Уволенный с работы сын депутата назначен на должность в МВД - ОБНОВЛЕНО

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Как сообщили Report в органах внутренних дел, на самом деле Фарид Миралямов назначен на должность начальника отдела уголовного розыска управления полиции на железнодорожном транспорте главного управления полиции на транспорте МВД, а не на должность следователя главного следственного управления МВД.

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Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ В министерстве внутренних дел Азербайджана произошло новое кадровое назначение.

Как сообщает Report, Фарид Миралямов назначен на должность следователя главного следственного управления МВД.

Отметим, что Ф.Миралямов является сыном депутата Гусейнбалы Миралямова.

Напомним, что в 2012 году племянник Г.Миралямова Рашад Миралямов застрелил человека в центре отдыха "Тысяча и одна ночь". На месте происшествия был и начальник 3-го отделения полиции Хазарского районного управления полиции, полковник-лейтенант полиции Фарид Миралямов. После случившегося Р.Миралямов был арестован, а Ф.Миралямов уволен с работы.