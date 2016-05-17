Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Уволенный начальник полиции назначен на более низкую должность.

Как сообщает Report, бывший начальник 12-го отделения полиции Сабунчинского районного управления полиции, полковник-лейтенант полиции Ульви Мамедов будет работать в Наримановском РУП. Он назначен на должность инспектора по работе с несовершеннолетними.

Напомним, что в сентябре прошлого года в 12-м отделении полиции произошел смертельный случай. Вскоре после этого У.Мамедов был уволен с должности начальника.

Отметим, что У.Мамедов является братом заместителя министра экономики и промышленности Сахиба Мамедова.