Уволен начальник Бардинской электросети

Барда. 28 апреля. REPORT.AZ/ Начальник Бардинской районной электросети ОАО "Азеришыг" освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает карабахское бюро Report, за допущенные в работе недочеты начальник Бардинской районной электросети Центрально-низменного регионального управления энергоснабжения и продажи ОАО "Азеришыг" Видади Бабаев освобожден от занимаемой должности.

В.Бабаев уволен согласно приказу председателя ОАО "Азеришыг" Бабы Рзаева.

Эта должность пока остается вакантной. Временно обязанности начальника районной электросети возложены на главного инженера Сахиба Аббасова.

Отметим, что на данную должность В.Бабаев был назначен 3 года назад.