Увеличен срок наказания лица, убившего брата "Эльчина Питерского"

Ширван. 24 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Ширванском апелляционном суде завершилось заседание суда по апелляционной жалобе, поданной со стороны гособвинителя в отношении Мурада Гулузаде, обвиняемого в убийстве Фариза Исмаилова - брата известного в криминальном мире как "Эльчин Питерский" Эльчина Исмаилова.

Как сообщает миль-муганское бюро Report, на процессе под председательством судьи Рафика Джафарова огласили приговор, согласно которому, решение суда первой инстанции было изменено.

Срок тюремного заключения М.Гулузаде был увеличен с 14 лет до 15 лет.

Отметим, что согласно обвинительному акту, 26 сентября 2012 года в Москве был убит двоюродный брат М.Гулузаде Амиль Гулузаде. Предположив о возможной причастности жителя лянкяранского села Болади Фариза Исмаилова 1979 г.р. к гибели двоюродного брата, М.Гулузаде решил его убить.

Выследив Ф.Исмаилова, М.Гулузаде открыл по нему 24 выстрела, когда тот садился в автомобиль, выйдя из магазина. От полученных травм Ф.Исмаилов скончался на месте происшествия.

В отношении М.Гулузаде выдвинуто обвинение по ст. 120.2.4 и 228.1 УК.

По приговору суда, М.Гулузаде лишили свободы сроком на 14 лет.

Недовольный приговором прокурор подал апелляционную жалобу и потребовал ужесточения наказания. Мурад Гулузаде же подал апелляционную жалобу для смягчения наказания.

Ширванский апелляционный суд не удовлетворил как протест прокурора, так и апелляционную жалобу обвиняемого лица.

Недовольный решением прокурор обратился в Верховный суд с кассационной жалобой. Решением Верховного суда, поданный прокурором протест был удовлетворен. Решение Ширванского апелляционного суда было аннулировано и принято решение о повторном рассмотрении дела в апелляционной инстанции.