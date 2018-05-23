Увеличен срок наказания лиц, арестованных по делу о вооруженном инциденте в ресторане в Баку

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде завершилось судебное заседание по апелляционной жалобе и апелляционному протесту государственного обвинителя на решение суда по уголовному делу в отношении Фуада Аскерова и других обвиняемых в вооруженном инциденте в ресторане "Булаг".

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фаига Гасымова был объявлен приговор.

Согласно решению, апелляционный протест государственного обвинителя был удовлетворен, приговор суда первой инстанции изменен.

Так, срок заключения обвиняемого Самира Аллахьярова увеличен с 10 до 15 лет, Фуада Аскерова с 8 до 10 лет и Сулеймана Абдуллаева с 4 до 7 лет.

Наказание другого обвиняемого - Гусейна Гусейнова смягчено с 4 лет и 6 месяцев до 3 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Отметим, что инцидент произошел 21 апреля в ресторане "Булаг" в поселке Бадамдар Сабаильского района. Ф.Аскеров и Б.Рафиев были ранены выстрелом из пистолета, а 30-летний Сулейман Абдуллаев получил ножевые ранения.

Пострадавших доставили в одну из частных столичных клиник. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников полиции и органов прокуратуры были задержаны жители Баку Тофик Гарамизаде, Гусейн Гусейнов и Бахруз Рафиев и другие.

По факту в Прокуратуре города Баку было возбуждено уголовное дело по ст. 29,120; 221.2.1; 182 и 221.3 УК.