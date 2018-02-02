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    Утвержден список общественных работ для осужденных

    Местные исполнительные органы направят сведения об этом до начала следующего месяца в Министерство юстиции

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Кабинет Министров внес изменения в решение об утверждении "Видов работ, к которым привлечены осужденные на общественные работы, и Правила определения мест, где будут осуществлены данные работы".

    Как передает Report, данное решение подписал премьер-министр Артур Раси-заде.

    В соответствии с изменениями, в начале следующего месяца в Министерство юстиции Азербайджана местными органами Исполнительной власти будут направлены списки мест для проведения общественных работ и сведения о необходимом количестве лиц для осуществления данных работ.

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