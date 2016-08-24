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    Утонувшую в Набрани девушку удалось вернуть к жизни

    Водолазы-спасатели извлекли девушку из воды спустя 20 минут

    Хачмаз. 24 августа. REPORT.AZ/ Утонувшую на пляже в Набрани 18-летнюю девушку удалось вернуть к жизни.

    Об этом сообщает северное бюро Report.

    По информации, жительница Губы Фазиля Талех гызы Аббасова 1998 г.р. утонула в море. Водолазы-спасатели министерства по чрезвычайным ситуациям извлекли девушку из воды спустя 20 минут, и после оказания первой медицинской помощи ее удалось вернуть к жизни.

    На машине скорой медицинской помощи Ф.Аббасова была доставлена в Худатскую городскую больницу и помещена в реанимационное отделение.

    Как сообщили Report в больнице, ее состоянию ничего не угрожает. 

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