Утонувшие в Ганлы гёль рыбаки приходились друг другу отцом и сыном

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Установлена личность рыбаков, утонувших в Ганлы гёль, расположенном на территории Ясамальского района Баку. Как сообщили Report в управлении полиции Ясамальского района, спасатели извлекли из воды Исрафилова Джамала Аладдин оглы 1958 года рождения и его сына Исрафилова Эльшана Джамал оглы 1985 года рождения. Бригада скорой помощи, приехавшая на место происшествия, оказала отцу и сыну медицинскую помощь. Однако 30-летний Эльшан Исрафилов скончался по дороге в больницу. 57-летний Джамал Исрафилов доставлен в городскую клиническую больницу № 1. Он помещен в реанимационное отделение.

В прокуратуре Ясамальского района проводится расследование по данному факту.