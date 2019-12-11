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Размер компенсации предпринимателям рынка EuroHome будет уточнен после определения объема ущерба

Уточняется размер ущерба предпринимателям рынка EuroHome

Глава Исполнительной власти Бинагадинского района города Баку и руководитель торгового центра EuroHome провели встречу с предпринимателями, понесшими материальный ущерб в результате пожара в торговом центре EuroHome. В ходе встречи глава исполнительной власти района был проинформирован о том, что руководство торгового центра EuroHome проводит расследование в связи с ущербом, нанесенным предпринимателям.

Как сообщает Report, после установления суммы нанесенного гражданам ущерба, будут обсуждены условия компенсации, которую выплатит руководство рынка стройматериалов EuroHome.

Отметим, что пожар охватил общую площадь 21 тыс. кв.м.

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