Размер компенсации предпринимателям рынка EuroHome будет уточнен после определения объема ущерба

Глава Исполнительной власти Бинагадинского района города Баку и руководитель торгового центра EuroHome провели встречу с предпринимателями, понесшими материальный ущерб в результате пожара в торговом центре EuroHome. В ходе встречи глава исполнительной власти района был проинформирован о том, что руководство торгового центра EuroHome проводит расследование в связи с ущербом, нанесенным предпринимателям.

Как сообщает Report, после установления суммы нанесенного гражданам ущерба, будут обсуждены условия компенсации, которую выплатит руководство рынка стройматериалов EuroHome.

Отметим, что пожар охватил общую площадь 21 тыс. кв.м.