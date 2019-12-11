Размер компенсации предпринимателям рынка EuroHome будет уточнен после определения объема ущерба

Глава Исполнительной власти Бинагадинского района города Баку и руководитель торгового центра EuroHome провели встречу с предпринимателями, понесшими материальный ущерб в результате пожара в торговом центре EuroHome. В ходе встречи глава исполнительной власти района был проинформирован о том, что руководство торгового центра EuroHome проводит расследование в связи с ущербом, нанесенным предпринимателям.
Как сообщает Report, после установления суммы нанесенного гражданам ущерба, будут обсуждены условия компенсации, которую выплатит руководство рынка стройматериалов EuroHome.
Отметим, что пожар охватил общую площадь 21 тыс. кв.м.
Səid QəribАвтор новости