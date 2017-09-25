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    Уточнены личности пострадавших во время ДТП в Гаджигабуле

    Все они жители Гейчайского района

    Гаджигабул. 25 сентября. REPORT.AZ/ Уточнены личности пострадавших во время дорожной аварии в Гаджигабуле.

    Как передает аранское бюро Report, это жители Гейчайского района 45-летний Шаиг Шахназар оглу Нуриев, 32-летний Эйваз Магомед оглу Ибадов и его брат Этибар Ибадов.

    Напомним, что ранее сообщалось об аварии в Гаджигабуле. По данным аранского бюро Report, инцидент произошел вчера вечером на участке магистрали Баку-Газах, проходящем по территории села Гарасу.

    В результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали три человека. Все они были доставлены в Ширванскую городскую центральную больницу.

    Факт расследуется.

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