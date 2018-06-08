Уточнен список пострадавших во время аварии микроавтобуса в Шемахе

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Шемаха. 8 июня. REPORT.AZ/ Уточнены имена пострадавших в результате аварии микроавтобуса в Шемахе.

Как сообщает ширванское бюро Report, во время инцидента пострадали 13 человек.

Один из них был прооперирован.

Имена пострадавших приведены ниже:

Рзаев Ильхам Бахыш оглы, Рагимов Гурбан Агакар оглы, Самедова Гызылгюль Бадеддин гызы, Бабаев Сулейман Атабала оглы, Мамедли Ибрагимхалил, Мамедов Тогрул, Омаров Ягуб, Мамедов Роял, Дарчынова Басти, Абдулрахманов Ильхам Акиф оглы, Агабалаев Хумар Талыб оглы, Заманова Раида Заман гызы и Хаял Рустамов.

Отметим, что инцидент произошел на территории села Мирикенд Шемахинского района.

Микроавтобус марки "Форд", перевозящий пассажиров из Шеки в Баку, потерял управление и столкнулся с автомобилем марки "Мерседес", после чего выехал на обочину и перевернулся. В результате аварии пассажиры микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Пострадавший Хаял Рустамов был прооперирован. Остальным пострадавшим оказана медпомощь.

Пассажиры автомобиля марки "Мерседес" получили незначительные травмы и продолжили путь без обращения в больницу.

Факт расследуется.