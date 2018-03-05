Устранены неполадки с сигнальной системой в Бакинском метро - ОБНОВЛЕНО

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ "Примерно через час интервал в движении поездов был восстановлен. Но из-за того, что с утра перевозка пассажиров была осуществлена не на должном уровне, на станциях было больше народу".

Об этом Report сказал пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Насими Пашаев.

По его словам, в связи с этим на всех станциях возникла плотность пассажиров:

"С другой стороны, из-за общего опоздания, поезда поочередно ждали, пока предыдущий поезд покинет станцию. С 9:45 проблема полностью устранена".

09:13

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Возникла проблема с движением поездов в Бакинском метрополитене.

Об этом заявил Report пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Насими Пашаев.

По его словам, из-за технической неисправности сигнального оборудования на станции метро "Нариман Нариманов" с 08:15 возникла задержка в интервале движения поездов: "Мы пытаемся устранить неисправность".