Установлены личности погибших при взрыве в цехе в Баку

Установлены личности погибших в результате взрыва в мебельном цехе в Бинагадинском районе Баку.

Установлены личности погибших в результате взрыва в мебельном цехе в Бинагадинском районе Баку.

Об этом говорится в совместном сообщении Генеральной прокуратуры и Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В результате взрыва в цехе 24 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. Кроме того, спасатели извлекли из-под завалов тела 9 человек, личности которых были установлены в результате проведенных экспертиз.

В результате взрыва погибли:

1. Аббасова Солмаз Пашабяй гызы (1983 г.р.)

2. Атакишиев Айдын Мирзамахмуд оглу (1964 г.р.)

3. Джафаров Заур Гулу оглу (1980 г.р.)

4. Дадашова Ульвия Гумбат гызы (1969 г.р.)

5. Мамедов Эльвин Гафар оглу (1993 г.р.)

6. Мамедов Ильгар Габиль оглу (1964 г.р.)

7. Губадов Фарид Гусейн оглу (1983 г.р.)

8. Гулиева Асмая Джумшуд гызы (1977 г.р.)

9. Юсубов Сарадж Орудж оглу (1985 г.р., гражданин Грузии).

Для установления причины взрыва, размера причиненного ущерба, а также других обстоятельств, имеющих значение по делу, продолжаются следственные мероприятия.