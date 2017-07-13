Число погибших в ДТП на трассе Алят-Астара достигло четырех человек - ФОТО - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

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Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Скончался еще один из пострадавших в тяжелом ДТП, которое произошло утром на проходящей по Гарадагскому району Баку части трассы Алят-Астара.

Как сообщает Report, Абдуллаев Азад Вели оглу скончался в Республиканской клинической больнице им.академика Миргасымова.

Таким образом, число погибших в аварии достигло четырех человек.

Из пострадавших Гахраманова Агиля Джангасан гызы размещена в ту же больницу, ее состояние тяжелое.

*** 09:45

Установлены личности трех погибших и двух пострадавших в тяжелом ДТП, которое произошло утром на проходящей по Гарадагскому району Баку части трассы Алят-Астара.

Как сообщает Report, в результате аварии погибли Алиев Тухид Мирзарагим оглу 1993 г.р., Гахраманов Шахид Абдулгусейн оглу 1982 г.р. и Худавердиев Рамиз Агагусейн оглу 1947 г.р.

Также установлены личности двух из четырех пострадавших в аварии. Это Гахраманова Агиля Джангасан гызы и Алиев Заур. Первая из пострадавших госпитализирована в Гарадагскую больницу, второй – Центральную клиническую больницу №1. Травмы других двух пострадавших легкие, их имена пока неизвестны.

Отметим, что ранее сообщалось о тяжелом ДТП на территории Гарадагского района Баку в результате которого 3 человека погибли, 4 ранены.

Авария произошла в результате столкновения трех автомобилей. Заснувший за рулем водитель автомобиля марки "Камаз" с прицепом столкнулся с едущим впереди другим автомобилем марки "Камаз", а в грузовик с прицепом въехал едущий сзади микроавтобус марки "Мерседес".

Водитель микроавтобуса Элтуран Фараджов сообщил Report, что вместе с ним в транспортном средстве находилось 9 человек. "Три пассажира погибли. Четверо раненых, в том числе женщина и ее ребенок, доставлены в больницу в поселке Алят. В автобусе все были родственниками, ехали в дагестанский город Хасавьюрт на работу. Помимо меня, еще один пассажир-мужчина обошелся без травм. Все они были из Астары".

Личность погибших и раненых уточняется.

Факт расследуется.