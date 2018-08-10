Установлены личности погибшего и раненого в результате вооруженного инцидента в бакинском ресторане - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Установлены личности погибшего и раненого в результате вооруженного инцидента в поселке Рамана.
Как сообщили Report в Сабунчинском РУП, раненым является Керимов Эльхан Назим оглы (1984).
Сообщается, что погибшим является Чингиз Худиев, а виновником происшествия человек по имени Хикмет. Сотрудниками полиции в результате проведенной операции задержан 1 человек.
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Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе произошел вооруженный инцидент.
Как передает Report, по предварительной информации один человек погиб и один ранен в результате вооруженного инцидента в ресторане "Нахчыван", расположенного в городке "Шуша" в поселке Рамана.
Раненый помещен в Клинический медицинский центр № 3.
На место происшествия привлечены сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и спецназ Внутренних войск.
На территории установлены полицейские посты, ведется обыск во время въезда и выезда.
В результате операции был задержан один человек.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
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