Установлены личности погибшего и раненого в результате вооруженного инцидента в бакинском ресторане - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Установлены личности погибшего и раненого в результате вооруженного инцидента в поселке Рамана.

Как сообщили Report в Сабунчинском РУП, раненым является Керимов Эльхан Назим оглы (1984).

Сообщается, что погибшим является Чингиз Худиев, а виновником происшествия человек по имени Хикмет. Сотрудниками полиции в результате проведенной операции задержан 1 человек.

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Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе произошел вооруженный инцидент.

Как передает Report, по предварительной информации один человек погиб и один ранен в результате вооруженного инцидента в ресторане "Нахчыван", расположенного в городке "Шуша" в поселке Рамана.

Раненый помещен в Клинический медицинский центр № 3.

На место происшествия привлечены сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и спецназ Внутренних войск.

На территории установлены полицейские посты, ведется обыск во время въезда и выезда.

В результате операции был задержан один человек.