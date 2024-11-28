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Установлены личности погибшего и пострадавшего гражданских в ДТП в Товузе

Установлены личности погибшего и пострадавшего гражданских в ДТП в Товузе Установлены личности погибшего и пострадавшего в серьезном ДТП в Товузском районе гражданских лиц.
Происшествия
28 ноября 2024 г. 01:27
Установлены личности погибшего и пострадавшего гражданских в ДТП в Товузе

Установлены личности погибшего и пострадавшего в серьезном ДТП в Товузском районе гражданских лиц.

Как сообщает западное бюро Report, в аварии от полученных травм скончался находившийся в Mercedes Э.Гасанов.

Его 13-летний сын З.Гасанов с тяжелыми травмами был доставлен в Товузскую районную центральную больницу.

Ранее сообщалось, что в связи с ДТП возбуждено уголовное дело по статье 263.3 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК Азербайджана.

В информации Минобороны говорилось, что в результате автомобильной аварии вечером 27 ноября на территории Товузского района во внеслужебное время погибли пятеро военнослужащих азербайджанской армии - старший прапорщик Гурбанов Руслан Ахлиман оглу, военнослужащие сверхсрочной службы старший сержант Алыев Габиль Гайбалы оглу, сержант Алиев Бахлул Айдын оглу, сержант Ахмедов Галандар Маил оглу и младший сержант Мехтиев Туран Джавад оглу.

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Версия на азербайджанском языке Tovuzda ağır yol qəzasında ölən və xəsarət alan mülki şəxslərin kimliyi məlum olub

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