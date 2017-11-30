Установлены личности насмерть сбитых в Шамкире женщин - ОБНОВЛЕНО

Шамкир. 30 ноября. REPORT.AZ/ Установлены личности женщин, насмерть сбитых в Шамкире неизвестным автомобилем.
Как передает западное бюро Report, в результате аварии погибли жительницы Гейгельского района Тарана Хагвердиева 1976 г.р. и Севиндж Алиева 1981 г.р.
***10:10
В Шамкире произошло ДТП с наездом на двух пешеходов.
Как передает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Алиягублу.
Автомобиль сбил двух переходивших дорогу женщин и скрылся с места ДТП. Оба пешехода скончались на месте.
По предварительным данным, обе женщины, личности которых пока не установлены, шли на работу в котельную.
Факт расследуется.
Valeh DadaşovАвтор новости
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