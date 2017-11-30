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    Установлены личности насмерть сбитых в Шамкире женщин - ОБНОВЛЕНО

    Инцидент произошел в селе Алиягублу

    Шамкир. 30 ноября. REPORT.AZ/ Установлены личности женщин, насмерть сбитых в Шамкире неизвестным автомобилем.

    Как передает западное бюро Report, в результате аварии погибли жительницы Гейгельского района Тарана Хагвердиева 1976 г.р. и Севиндж Алиева 1981 г.р.

    ***10:10

    В Шамкире произошло ДТП с наездом на двух пешеходов.

    Как передает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Алиягублу.

    Автомобиль сбил двух переходивших дорогу женщин и скрылся с места ДТП. Оба пешехода скончались на месте.

    По предварительным данным, обе женщины, личности которых пока не установлены, шли на работу в котельную.

    Факт расследуется.

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