​Установлены личности найденных в Каспийском море тел нефтяников

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Установлены личности двух найденных накануне в туркменском секторе Каспийского моря тел азербайджанских нефтяников.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), следственная группа вместе с работниками Объединенного производства Azneft SOCAR отправились на самолете-амфибия МЧС Азербайджана в Туркменистан, чтобы опознать тела и доставить их в республику.

Отмечается, что в результате первоначального осмотра, проведенного там сотрудниками SOCAR, найдены тела Гулиева Азизага Нохбала оглу и Абдуллаева Адиля Алекбер оглу, пропавших без вести в результате аварии на месторождении "Гюнешли".