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    Установлены личности двух из шести погибших в результате ДТП в Аксу

    По факту ведется расследование

    Аксу. 16 марта. REPORT.AZ/ Стали известны имена двух лиц, погибших в тяжелом ДТП в Аксуинском районе.

    Как сообщает ширванское бюро Report, это - супруги Теймуршах Сырадж оглу Исмиев 1962 г.р. и Мехпара Ярмамед гызы Исмиева 1961 г.р.

    Отметим, что авария произошла на пролегающем через село Мурадлы отрезке дороги Аксу-Кюрдемир.

    Столкнулись легковые автомобили "ВАЗ-2106" и "ВАЗ-2107".

    В результате столкновения легковых автомобилей "ВАЗ-2106" и "ВАЗ-2107" погибли шесть человек, еще один получил травмы различной степени тяжести.

    По факту ведется расследование. 

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