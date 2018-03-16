Установлены личности двух из шести погибших в результате ДТП в Аксу

Аксу. 16 марта. REPORT.AZ/ Стали известны имена двух лиц, погибших в тяжелом ДТП в Аксуинском районе.

Как сообщает ширванское бюро Report, это - супруги Теймуршах Сырадж оглу Исмиев 1962 г.р. и Мехпара Ярмамед гызы Исмиева 1961 г.р.

Отметим, что авария произошла на пролегающем через село Мурадлы отрезке дороги Аксу-Кюрдемир.

Столкнулись легковые автомобили "ВАЗ-2106" и "ВАЗ-2107".

В результате столкновения легковых автомобилей "ВАЗ-2106" и "ВАЗ-2107" погибли шесть человек, еще один получил травмы различной степени тяжести.

По факту ведется расследование.