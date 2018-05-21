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    Установлены имена погибших во время взрыва в бакинском кафе - ВИДЕО

    Это были работники кафе© Report

    Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Установлены имена погибших во время взрыва в бакинском кафе.

    Как сообщает Report, погибшие были работниками кафе. Одну из них звали Гюльназ, второго - Зохраб (фамилии уточняются).

    Отметим, что сегодня в строении (чайхана), расположенном в Бинагадинском районе Баку общей площадью 28 кв.м. (10 кв.м. из камня, остальная часть из дерева) взорвался баллон с пропаном. В результате сгорела деревянная конструкция строения.

    Во время осмотра места взрыва были обнаружены тела двух (женщина и мужчина) неизвестных. Еще двое (Ибрагимов Натик Захид оглу, 44 года; Ибрагимова Шекер Хосров гызы, 53 года) были доставлены в больницу до приезда пожарных.

    В связи с происшествием соответствующими структурами ведется расследование.

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