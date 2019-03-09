Установлены имена погибших и раненых в ДТП в Шамкире - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО - 2

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***10:26

Шамкир. 9 марта. REPORT.AZ/ Установлены имена погибших и раненых в ДТП, произошедшем минувшим днем в Шамкирском районе.

Как сообщает западное бюро Report, погибшими являются житель села Алиягублу Шамкирского района, водитель автомобиля марки ВАЗ-2106 Руслан Вилаят оглу Кязымов 1999 г.р. и его пассажир Эльхан Насими оглу Джалилов 2000 г.р.

В результате инцидента пострадали Талех Испандияр оглу Алекперов 1995 г.р. и его сверстник Багыр Ильхам оглу Гусейнов. Один из пострадавших был доставлен в одну из больниц города Гянджи. Другой пострадавший был размещен в реанимационном отделении Шамкирской районной центральной больницы. Этого пострадавшего также планируется перевезти в одну из больниц Гянджи.

Сообщается, что водитель грузовика не пострадал.

Отметим, что инцидент произошел на части автодороги Баку-Газах, проходящей по территории села Алиягублу Шамкирского района. Грузовой автомобиль, управляемый гражданином Турции, столкнулся с автомобилем марки ВАЗ-2106, управляемым Русланом Кязымовым. В результате два человека погибли, двое ранены.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 263.3 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК, ведется следствие.

*** 08.03.2019 23:28

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Несколько человек погибли и получили ранения в результате ДТП в Шамкирском районе Азербайджана.

Как сообщает западное бюро Report, в одном из сел Шамкирского района столкнулись легковой и грузовой автомобили. В результате погибло 2 человек и еще 4 получили ранения

Раненые доставлены в больницу.

В связи с фактом ведется расследование.