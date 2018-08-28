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    Установлены имена погибшей и раненых в дорожной аварии в Лерике - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    Лерик. 28 августа. REPORT.AZ/ Установлены имена погибшей и раненых в дорожной аварии в Лерикском районе.

    Как сообщает южное бюро Report, в результате аварии погибла 80-летняя жительница села Джони Лерикского района Гызбаджи Агакиши гызы Нематова, 57-летний Нейматулла Гюльхасан оглу Ахмедов и 55-летняя Ирана Гюльхасан гызы Нейматова были ранены.

    Оба раненых  размещены в реанимационном отделении. Среди госпитализированных с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма состояние Н.Ахмедова более тяжелое, он находится в травматическом шоке.

    *** 10:05

    В автомобильной аварии в Лерикском районе один человек погиб, двое пострадали.

    Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел на дороге Пиран-Хамарат.

    При доставке больного с приступом почечной колики на автомобиле из села Гышлаг в Лянякяран водитель потерял управление автомобилем марки «Нива» и упал в овраг. В результате скончалась женщина.

    Еще двое раненых – мужчина и женщина были доставлены в Лянкяранскую районную центральную больницу на карете скорой помощи.

    На место аварии прибыли сотрудники полиции и прокуратуры. 

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