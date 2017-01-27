Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Установлено местонахождение 75 человек, объявленных в международный розыск Национальным центральным бюро Интерпола, и 37 человек, разыскиваемых странами-членами организации.

Как сообщает Report, об этом заявил министр внутренних дел, генерал-полковник Рамиль Усубов на расширенном Коллегиальном заседании в МВД, посвященном итогам борьбы с организованной преступностью, охране общественного правопорядка и обеспечения общественной безопасности в 2016 году.

"В целом, итоги розыскной работы улучшились на 2,4 процента и составили 71,5 процентов. Помимо этого, к уголовной ответственности привлечены 13.911 человек, совершивших различные преступления, в том числе 2429 человек, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления", - отметил министр.