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    Установлено, что житель Гейчая был убит не женой, а другим лицом

    Совершивший преступление был задержан

    Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Стало известно, что убийство жителя Гейчайского района было совершено жителем Уджарского района.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, 18 июня в районное отделение полиции поступило заявление, что житель села Чарака Садиг Мусаев вышел из дома 14 июня и пропал без вести.

    В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Гейчайской районной прокуратуры и отделения полиции стало известно, что С. Мусаев 14 июня у себя дома был убит топором жителем Уджарского района Сеймуром Ханмамедовым. Его тело было зарыто во дворе.

    Труп был эксгумирован.

    В результате следственных и оперативно-розыскных мероприятий С. Ханмамедов был задержан.

    Отметим, что в прессе распространилась информация, что С. Мусаев был убит своей женой Арзу Мусаевой.

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