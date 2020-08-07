Найдено тело утонувшего в реке Кура студента

Тело было обнаружено водолазно-поисковой группой

Обнаружено тело Салаева Хаяла Закир оглу 2004 г.р., утонувшего в отрезке Куры, протекающей по территории села Ашагы Сурра Нефтчалинского района.

Как передает Report со ссылкой на МЧС, тело Х.Салаева было обнаружено водолазно-поисковой группой Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах и передано по назначению.

15:06

В отрезке реки Кура, протекающей по территории села Ашагы Сурра Нефтчалинского района, утонул житель села.

Как передает муганское бюро Report, Салаев Хаял Закир оглу, 2004 года рождения, утонул во время купания в Куре.

В настоящее время на территории работает водолазно-поисковая группа Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

По информации, Х.Салаев являлся студентом Ширванского гуманитарного колледжа.