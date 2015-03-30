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    ​Установлено, что до совершения ДТП в Гекчае мужчина убил жену

    При обследовании трупа на теле жещины обнаружили многочисленные ножевые ранения

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел (МВД) и Генпрокуратура распространили совместную информацию о происшедшем сегодня в Гекчае ДТП.

    Как сообщили Report в Генпрокуратуре, в 10 часов утра на дороге Гекчай-Уджар местный житель Фархад Абдуллаев 1973 г.р., потеряв управление за рулем автомобиля "ВАЗ-21074", врезался в дерево.

    При осмотре заднего сидения автомобиля сотрудники правоохранительных органов обнаружили труп супруги водителя Ламии Абдуллаевой 1981 г.р. Во время обследования трупа в Гекчайском районном отделе судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии на теле женщины были обнаружены многочисленные ножевые ранения.

    По факту в Гекчайской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 120.1 (предумышленное убийство) УК. Следствием установлено, что мужчина нанес супруге ножевые ранения дома на почве семейно-бытового конфликта.

    Следственные действия продолжаются. 

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