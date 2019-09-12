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Установлены подозреваемые в ограблении дома футболиста сборной Азербайджана

Установлены подозреваемые в ограблении дома футболиста сборной Азербай

Установлены лица, подозреваемые в ограблении дома футболиста сборной Азербайджана и клуба "Карабах" Махира Эмрели.

Как сообщили Report в правоохранительных органах, сотрудниками Бинагадинского районного управления полиции были установлены двое подозреваемых молодых людей, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по их задержанию. 

Имена подозреваемых пока не разглашаются из-за тайны следствия. 

Отметим, что из дома М.Эмрели в поселке Сулутепе были украдены 20 000 долларов, 17 000 манатов, мобильные телефоны и ювелирные изделия на 5 000 манатов (в целом на 60 000 манатов). Выяснилось, что грабитель (или грабители) проник в дом через окно. 

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