Установлены личности жертв ДТП в Шамкире - ОБНОВЛЕНО

Стали известны личности погибших в результате тяжелого ДТП в Шамкире.
По информации западного бюро Report, жертвами аварии стали Габиль Амирасланов Гусейн оглу 1977 года рождения, его брат Шахин Амирасланов Гусейн оглу 1973 года рождения и их двоюродный брат Рамиль Амирасланов Сохраб оглу 1983 года рождения.
Отметим, что инцидент был зафиксирован на участке автомагистрали Баку-Газах на территории Шамкирского района, неофициально известном как "Краз йолу".
***21:47:59
В Шамкирском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как передает западное бюро Report, случай был зафиксирован на участке автомагистрали Баку-Газах, проходящем через территорию Шамкирского района.
В результате столкновения двух автомобилей два человека погибли на месте, еще один тяжело пострадал и позже скончался в больнице.
По факту ведется расследование.