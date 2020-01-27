Установлены личности жертв ДТП в Шамкире - ОБНОВЛЕНО

Стали известны личности погибших в результате тяжелого ДТП в Шамкире.

По информации западного бюро Report, жертвами аварии стали Габиль Амирасланов Гусейн оглу 1977 года рождения, его брат Шахин Амирасланов Гусейн оглу 1973 года рождения и их двоюродный брат Рамиль Амирасланов Сохраб оглу 1983 года рождения.

Отметим, что инцидент был зафиксирован на участке автомагистрали Баку-Газах на территории Шамкирского района, неофициально известном как "Краз йолу".

***21:47:59

В Шамкирском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает западное бюро Report, случай был зафиксирован на участке автомагистрали Баку-Газах, проходящем через территорию Шамкирского района.

В результате столкновения двух автомобилей два человека погибли на месте, еще один тяжело пострадал и позже скончался в больнице.

По факту ведется расследование.