Установлены личности пострадавших в ДТП с участием свадебного кортежа в Губе

Установлены личности пострадавших в результате ДТП с участием свадебного кортежа в Губинском районе.

Как сообщает северное бюро Report, инцидент произошел на территории районного села Гялядюз.

В автомобиль марки "Нива", движущийся впереди свадебного кортежа, въехал встречный автомобиль марки "ВАЗ-2107". В результате 6 человек, включая трех женщин, получили различные травмы.

Пострадавшими являются жители села Учгюн – Гамбар Бабаев (1966), Сахиба Бабаева (1966), жители села Кюпчал – Санубар Сафарова, Алим Гадиров (1984), жители села Гялядюз – Тарана Алиханова (1961), Тарлан Алимирзоев (1992).

Пострадавшим оказали помощь в Губинской районной центральной больнице, они помещены в соответствующие отделения. Состояние пострадавших оценивается как среднетяжелое.

По факту ведется расследование.