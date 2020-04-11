Установлены личности погибших и раненых в ДТП в Шабране - ОБНОВЛЕНО

Жертвами дорожной аварии в Шабранском районе стали жители района Вусал Закиев Ровшан оглу и Эльнур Бабаев Азад оглу.

Как передает северное бюро Report, в результате ДТП в селе Гарагашлы другие жители района – Исмаил Закиев, Джалал Бабаев Азад оглу, Бахтияр Шахвердиев Ханоглан оглу и Рамин Азмамедов Огтай оглу – получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Пострадавшие были доставлены в Центральную больницу Шабранского района. Состояние двоих из них критические.

По факту ведется расследование.

***10 апреля 23:28

В Шабране произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает северное бюро Report, инцидент был зафиксирован в селе Гарагашлы.

В результате погибли два человека, еще 4 были ранены.

Пострадавшие были доставлены в Центральную больницу Шабранского района. Сообщается что состояние двоих из них тяжелое.