Установлены личности нападавших с ножом на граждан в центре Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Министерство внутренних дел Азербайджана распространило заявление в связи с лицами, напавшими на граждан с ножом.
Как передает Report, расследование установило, что напавшими на граждан с ножом являются жители Евлахского района, ранее судимый за умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью и хулиганство Ясин Абдуллаев и Махмуд Мамедов.
Расследование продолжается.
*** 12:04
Стали известны личности мужчин, напавших с ножом на граждан в центре Баку, и подробности инцидента.
Как сообщает Report, полицией были задержаны жители Евлахского района Ясин Абдуллаев и Махмуд Мамедов.
Стало известно, что оба мужчины минувшей ночью были задержаны сотрудниками магазина, когда пытались украсть алкогольные напитки из одного из магазинов на улице Низами в столице. При этом они начали угрожать имевшимися при них ножами сотрудникам магазина и находящимся на улице гражданам.
После они были задержаны прибывшими на место происшествия полицейскими.
По факту ведется расследование.
İsmayıl NəsibliАвтор новости