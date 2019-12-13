Установлены личности нападавших с ножом на граждан в центре Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Министерство внутренних дел Азербайджана распространило заявление в связи с лицами, напавшими на граждан с ножом.

Как передает Report, расследование установило, что напавшими на граждан с ножом являются жители Евлахского района, ранее судимый за умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью и хулиганство Ясин Абдуллаев и Махмуд Мамедов.

Расследование продолжается.

*** 12:04

Стали известны личности мужчин, напавших с ножом на граждан в центре Баку, и подробности инцидента.

Как сообщает Report, полицией были задержаны жители Евлахского района Ясин Абдуллаев и Махмуд Мамедов.

Стало известно, что оба мужчины минувшей ночью были задержаны сотрудниками магазина, когда пытались украсть алкогольные напитки из одного из магазинов на улице Низами в столице. При этом они начали угрожать имевшимися при них ножами сотрудникам магазина и находящимся на улице гражданам.

После они были задержаны прибывшими на место происшествия полицейскими.

По факту ведется расследование.