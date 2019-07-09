Установлена причина автоаварии в Масаллы, в которой погибли 8 членов трех семей

В результате тяжелого ДТП в Масаллы погибли 8 членов трех семей, ранены двое.

Как сообщает южный центр Report, авария произошла сегодня утром на 136-м километре трассы Алят-Астара-госграница с Ираном на территории Масаллинского района Азербайджана.

Так, микроавтобус марки Mercedes с государственным номерным знаком 99 LH 458, следовавший в сторону Астары, столкнулся со следовавшим в том же направлении грузовиком марки КАМАЗ с государственным номерным знаком 10-MG-329. В результате столкновения находившиеся в микроавтобусе близкие родственники, возвращавшиеся со свадьбы в Баку, погибли на месте от полученных травм.

Согласно последним данным, во время аварии погибли 8 человек, еще двое пострадали и были госпитализированы в Масаллинскую центральную районную больницу.

Как удалось выяснить, за микроавтобусом следовал автомобиль, в котором находились другие родственники. Авария произошла перед их глазами. Однако этот автомобиль избежал аварии. Погибшие и раненые - жители села Кяльвяз Лерикского района. Тела погибших были переданы по назначению для обследования.

Водитель микроавтобуса получил лёгкие травмы. Его уже допросили. Причина автоаварии пока не выяснена, однако предполагается, что водитель уснул за рулем.

По факту ведется расследование.

Представляем список погибших и раненых в результате аварии:

Погибшие:

1. Тагиева Ализахир Аталы оглу – 2002 года

2. Рзаев Аскер Хикмет оглу – 1983 года

3. Рзаев Хикмет Аскер оглу – 2002 года

4. Рзаев Азер Хикмет оглу – 2008 года

5. Руфуллаев Айхан Натик оглу – 2016 года

6. Мамедов Гюльтадж Алекпер оглу – 1996 года

7.Мамедова Айтадж Алекпер гызы – 1995 года

8. Мамедов Эльгюн Алекпер оглу – 1997года

Раненые:

1. Рзаева Ругия Акпер гызы – 1985 года

2. Тагиева Мирана Аталы гызы – 1995 года