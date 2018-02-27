Установлена личность женщины, сбитой на кольцевой дороге в Баку - ОБНОВЛЕНО

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Установлена личность женщины, сбитой на кольцевой дороге в Баку.

Как передает Report, ей оказалась Алиева Ранузия Хыдыр гызы 1974 года рождения.

Инцидент произошел с участием легкового автомобиля. Водитель задержан сотрудниками Ясамальского РУП.

***21:38

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ В Баку на автомобильной дороге Кольцевая-1 произошло ДТП с летальным исходом.

Как передает Report, женщина около 40-45 лет была сбита автомобилем неизвестной марки на территории Ясамальского района.

Раненая скончалась на месте происшествия.

По факту в Ясамальском РУП ведется расследование.