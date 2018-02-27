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    Установлена личность женщины, сбитой на кольцевой дороге в Баку - ОБНОВЛЕНО

    Инцидент зарегистрирован на территории Ясамальского района

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Установлена личность женщины, сбитой на кольцевой дороге в Баку.

    Как передает Report, ей оказалась Алиева Ранузия Хыдыр гызы 1974 года рождения.

    Инцидент произошел с участием легкового автомобиля. Водитель задержан сотрудниками Ясамальского РУП.

    ***21:38

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ В Баку на автомобильной дороге Кольцевая-1 произошло ДТП с летальным исходом.

    Как передает Report, женщина около 40-45 лет была сбита автомобилем неизвестной марки на территории Ясамальского района.

    Раненая скончалась на месте происшествия.

    По факту в Ясамальском РУП ведется расследование. 

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