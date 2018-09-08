Установлена личность женщины, которую сбил автомобиль в Лянкяране - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

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Лянкяран. 8 сентября. REPORT.AZ/ Установлена личность женщины, которую сбил автомобиль в Лянкяране вчера в 16:00.

Как сообщает южное бюро Report, это проживающая на территории под название "Райпо" Мирмовсумова Севиндж Сабир гызы (1968).

На различных частях тела у С.Мирмовсумовой были переломы и травмы, ей диагностировали черепно-мозговую травму. Ее лечение продолжается в реанимационном отделении. Состояние раненой оценивается как средней тяжести.

***16:14

Лянкяран. 7 сентября. REPORT.AZ/ В Лянкяранском районе автомобиль сбил женщину-пешехода.

Как сообщает южное бюро Report, происшествие было зарегистрировано в городе на улице Аллеи шехидов.

Так, автомобиль марки Mercedes с государственным регистрационным знаком 42 BN 209 сбил женщину средних лет. Водитель доставил пострадавшую в Лянкяранскую центральную районную больницу. Она помещена в реанимационное отделение.

По факту ведется расследование.