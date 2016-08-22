Установлена личность водителя, заживо сгоревшего в ДТП в Баку

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Установлена личность водителя, заживо сгоревшего во время произошедшего в Баку дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщает Report, было установлено, что заживо сгоревшим при ДТП в поселке Балаханы Сабунчинского района является житель Баку Азер Адиль оглу Мамедов 1982 г.р.

Расследования продолжаются.

Напомним, авария произошла 16 августа. Управляемая Зауром Аскеровым 1980 г.р. машина марки MAN, принадлежащая ООО "Предприятие коммунальных услуг", столкнулась с неизвестным автомобилем. В результате ДТП легковой автомобиль и его водитель полностью сгорели.