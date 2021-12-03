Установлена личность убитого в Грузии нашего соотечественника

14:09

Установлена ​​личность убитого сегодня в поселке Кобулети Аджарского региона Грузии молодого человека.

Как передает местного бюро Report, это 31-летний житель Болнисского района Яша Исмайлов.

В ходе расследования выяснилось, что 22-летний мужчина холодным оружием ранил своего знакомого Я.Исмайлова и скрылся с места происшествия. Мужчина был задержан с горячими следами, а нож изъят в качестве вещественного доказательства.

Хотя нашего соотечественника доставили в больницу, врачи не смогли спасти ему жизнь. Отмечается, что он уехал в Аджарию на сезонные работы.

Факт убийства расследует МВД Грузии.

Отметим, что некоторые грузинские СМИ сообщили, что молодой человек является гражданином Азербайджана, однако МВД опровергло эту информацию.

14:29

В поселке Кобулети Аджарской Автономной Республики Грузии совершено убийство.

Как передает грузинское бюро Report, инцидент произошел на улице Костава.

Сообщается, что убийству предшествовал конфликт. Пострадавший был госпитализирован, однако спасти его жизнь не удалось.

В Министерстве внутренних дел Грузии сообщили, что по факту ведется расследование по статье "Умышленное убийство" Уголовного кодекса, личность совершившего убийство установлена.

По информации телеканала "Рустави 2", убитый являлся гражданином Азербайджана, однако в ответ на запрос местного бюро Report, в МВД Грузии опровергли эту информацию.