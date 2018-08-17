Установлена личность пострадавшего во время пожара в доме в Джалилабаде - ОБНОВЛЕНО

Джалилабад. 17 августа. REPORT.AZ/ Установлена личность пострадавшего во время пожара в двухэтажном доме в Джалилабадском районе.

Как сообщает муганское бюро Report, владелец дома Мухаммед Мусеиб оглу Ахмедов 1951 г.р с ожогами второй степени был доставлен в Джалилабадскую центральную районную больницу.

Ввиду тяжелого состояния пациент был направлен в одну из больниц Баку. Сообщается, что М.Ахмедов является душевнобольным.

По факту ведется расследование.

*** 12:30

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе в доме произошел пожар.

Как сообщили Report в министерстве чрезвычайных ситуаций Азербайджана, в селе Джафарханлы Джалилабадского района в четырехкомнатном двухэтажном доме общей площадью 270 м² частично сгорели потолок и пол веранды на первом этаже площадью 30 м².

Высокая температура повредила 7 окон дома.

Во время пожара 1 человек получил ожоги. Остальная часть дома была защищена от пожара.