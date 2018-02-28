Установлена личность пострадавшего в Гейчае - ОБНОВЛЕНО

Гейчай. 28 февраля. REPORT.AZ/ Установлена личность пострадавшего в Гейчае.
Как сообщает местное бюро Report, получивший ножевое ранение и помещенный в Гейчайскую центральную районную больницу вчера вечером это - житель села Гараязы Гейчайского района Асиф Мунасиб оглу Мусаев 1993 г.р. Он прооперирован. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.
По факту ведется расследование.
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В Гейчайском районе произошла поножовщина.
Как передает местное бюро Report, вечером, мужчина средних лет, личность которого пока не установлена, был доставлен в больницу.
Состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести. Условия, при которых был зарезан мужчина, неизвестны.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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