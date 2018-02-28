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    Установлена личность пострадавшего в Гейчае - ОБНОВЛЕНО

    Состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести

    Гейчай. 28 февраля. REPORT.AZ/ Установлена личность пострадавшего в Гейчае.

    Как сообщает местное бюро Report, получивший ножевое ранение и помещенный в Гейчайскую центральную районную больницу вчера вечером это - житель села Гараязы Гейчайского района Асиф Мунасиб оглу Мусаев 1993 г.р. Он прооперирован. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.
    По факту ведется расследование.

    *** 00:34

    В Гейчайском районе произошла поножовщина.

    Как передает местное бюро Report, вечером, мужчина средних лет, личность которого пока не установлена, был доставлен в больницу.

    Состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести. Условия, при которых был зарезан мужчина, неизвестны.

    По факту ведется расследование.

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