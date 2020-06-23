Установлена личность погибшего, упавшего с высоты в Товузе - ОБНОВЛЕНО

В Товузском районе стала известна личность мужчины, погибший в результате несчастного случая.

Как сообщает западное бюро Report, трагедия произошла в городе Говлар.

Покойный, житель района Азиз Аскеров, 1969 года рождения, работая на чердаке своего дома, упал с высоты. От полученных травм он скончался.

По факту ведется расследование.

*** 20:09

В Товузе мужчина средних лет погиб в результате несчастного случая.

Как сообщает западный центр Report, трагедия отмечена в городе Говлар.

Во время работы местный житель упал с высоты. От полученных травм он скончался.

По факту ведется расследование.