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    Установлена личность погибшего пешехода в Товузе - ОБНОВЛЕНО

    Товуз. 17 ноября. REPORT.AZ/ Установлена личность пешехода, которого насмерть сбил автомобиль в Товузском районе.

    Как сообщает западное бюро Report, автомобиль марки "Нива" сбил Амирасланова Джамиля Имамверди оглы (1948).

    Из-за полученных травм. Д.Амирасланов скончался на месте.

    По факту ведется расследование. 

    ***22:24

    Товуз. 17 ноября. REPORT.AZ/ В Товузском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на территории села Дёнюк Гырыглы. Личность погибшего пока неизвестна.

    По факту ведется расследование.

    Ранее в Саатлы автомобиль сбил пешехода.

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