Установлена личность погибшего пешехода в Товузе - ОБНОВЛЕНО

Товуз. 17 ноября. REPORT.AZ/ Установлена личность пешехода, которого насмерть сбил автомобиль в Товузском районе.
Как сообщает западное бюро Report, автомобиль марки "Нива" сбил Амирасланова Джамиля Имамверди оглы (1948).
Из-за полученных травм. Д.Амирасланов скончался на месте.
По факту ведется расследование.
***22:24
Товуз. 17 ноября. REPORT.AZ/ В Товузском районе произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на территории села Дёнюк Гырыглы. Личность погибшего пока неизвестна.
По факту ведется расследование.
Ранее в Саатлы автомобиль сбил пешехода.
Valeh DadaşovАвтор новости