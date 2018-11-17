Установлена личность погибшего пешехода в Товузе - ОБНОВЛЕНО

17 ноября, 2018 22:37

https://report.az/storage/news/5616336591e54139681246acc22014bf/6ed2eda4-555c-4bee-b57e-f04d02e7df26_292.jpg Товуз. 17 ноября. REPORT.AZ/ Установлена личность пешехода, которого насмерть сбил автомобиль в Товузском районе. Как сообщает западное бюро Report, автомобиль марки "Нива" сбил Амирасланова Джамиля Имамверди оглы (1948). Из-за полученных травм. Д.Амирасланов скончался на месте. По факту ведется расследование. ***22:24 Товуз. 17 ноября. REPORT.AZ/ В Товузском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на территории села Дёнюк Гырыглы. Личность погибшего пока неизвестна. По факту ведется расследование. Ранее в Саатлы автомобиль сбил пешехода.

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