В Агстафе задержан подозреваемый в убийстве 14-летнего подростка

В Агстафинскую районную прокуратуру поступила информация об обнаружении 29 марта около 16 часов в поселке Пойлу района тела Джаваншира Бадирова, 2009 года рождения.

В Агстафинскую районную прокуратуру поступила информация об обнаружении 29 марта около 16 часов в поселке Пойлу района тела Джаваншира Бадирова, 2009 года рождения.

Об этом Report сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

Там отметили, что на основании следственно-оперативных мероприятий возникли обоснованные подозрения, что Юсиф Ахмедов, 2006 года рождения, совершил умышленное убийство Джаваншира Бадирова, нанеся ему ножевое ранение в область сердца.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана. Ю.Ахмедов задержан в качестве подозреваемого.