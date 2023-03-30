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В Агстафе задержан подозреваемый в убийстве 14-летнего подростка

В Агстафе задержан подозреваемый в убийстве 14-летнего подростка В Агстафинскую районную прокуратуру поступила информация об обнаружении 29 марта около 16 часов в поселке Пойлу района тела Джаваншира Бадирова, 2009 года рождения.
Происшествия
30 марта 2023 г. 08:24
В Агстафе задержан подозреваемый в убийстве 14-летнего подростка

В Агстафинскую районную прокуратуру поступила информация об обнаружении 29 марта около 16 часов в поселке Пойлу района тела Джаваншира Бадирова, 2009 года рождения.

Об этом Report сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

Там отметили, что на основании следственно-оперативных мероприятий возникли обоснованные подозрения, что Юсиф Ахмедов, 2006 года рождения, совершил умышленное убийство Джаваншира Бадирова, нанеся ему ножевое ранение в область сердца.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана. Ю.Ахмедов задержан в качестве подозреваемого.

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