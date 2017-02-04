Установлена личность нефтяника, тело которого обнаружено в Каспийском море

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики "О некоторых мероприятиях в связи с происшествием на нефтесборном пункте Производственного объединения "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR)" от 16 декабря 2016 года, в соответствии с планом штаба при Национальном центре управления движением судов Государственной морской администрации в составе ведущих специалистов министерства по чрезвычайным ситуациям, министерства обороны, Государственной пограничной службы, Государственной морской администрации, SOCAR и ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство", продолжаются поисково-спасательные операции в установленных секторах.

Как сообщили Report в Государственной морской администрации, в результате проведенных поисково-спасательных операций установлена личность человека, тело которого было обнаружено на берегу Каспийского моря на территории села Маяк-1 Нефтчалинского района. Это оператор Гасанага Гусейнага оглу Гаджиалиев - один из нефтяников, пропавших без вести в результате обрушения в море эстакады, расположенной справа и слева от нефтесборного пункта №3 Нефтегазодобывающего управления имени Н.Нариманова ПО "Азнефть". Тело нефтяника передано семье.