 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Установлена личность нефтяника, тело которого найдено в Каспии

    Тело принадлежит оператору Азаю Гаджибала оглу Зульфугарову

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики "О некоторых мерах в связи с происшествием на нефтесборном пункте Производственного объединения "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана" от 16 декабря 2016 года, в соответствии с планом штаба при Национальном центре управления движением судов Государственной морской администрации в составе ведущих специалистов министерства по чрезвычайным ситуациям, министерства обороны, Государственной пограничной службы, Государственной морской администрации, SOCAR и ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство", продолжаются поисково-спасательные операции в установленных секторах.

    Как сообщили Report из штаба, установлена личность мужчины, тело которого было найдено 6 апреля в результате проведенных поисково-спасательных операций. Отмечается, что тело принадлежит оператору нефтегазодобывающего участка №1 Нефтегазодобывающего управления имени Н.Нариманова ПО "Азнефть" Азаю Гаджибала оглу Зульфугарову 1971 г.р. Тело покойного будет передано семье.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi