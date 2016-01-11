​Установлена личность нефтяника, тело которого обнаружено на туркменском берегу Каспия

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Установлена личность нефтяника, тело которого обнаружили на туркменском берегу Каспийского моря.

Об этом Report сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Выяснилось, что это тело пропавшего без вести в результате аварии на 10-ой морской нефтедобывающей платформе "Гюнешли" механика Гасымова Мубариза Дильгям оглу 1958 г.р.

Напомним, что в 55 километрах от туркменских берегов Каспийского моря принадлежащий Азербайджану корабль "Джаббар Гашимов" обнаружил тело мужчины. Информацию сразу же передали туркменскому кораблю "Caspian Rovşan". Тело подняли на борт корабля и судно взяло курс к морскому порту Туркменбаши.