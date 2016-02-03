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    ​Установлена личность найденного в туркменском секторе Каспия тела нефтяника

    Тело принадлежит работнику треста Нефтгазтикинти Хошбахту Ханыш оглу Самедову

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Стали известны результаты анализа ДНК тела, найденного 29 января в туркменском секторе Каспийского моря.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), согласно заключению экспертов, тело принадлежит работнику треста "Нефтгазтикинти" Хошбахту Ханыш оглу Самедову.

    Отметим, что продолжаются поиски лиц, без вести пропавших во время аварий, произошедших 4 декабря на основании №501 на Нефтяных Камнях и 10-й морской глубоководной платформе месторождения "Гюнешли".

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